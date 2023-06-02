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Ayvacık'ta tünelde trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Ayvacık'ta tünelde trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Hacı Mehmet Türk idaresinde 45 ABL 04 plakalı otomobil, Troya Tüneli'nde Emre Budak'ın kullandığı 42 Y 7401 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Şenay Şentürk (20) ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Hacı Mehmet Türk, Sevgi Türk, Fadime Şentürk, Halit Türk yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Hacı Mehmet Türk idaresinde 45 ABL 04 plakalı otomobil, Troya Tüneli'nde Emre Budak'ın kullandığı 42 Y 7401 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Şenay Şentürk (20) ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Hacı Mehmet Türk, Sevgi Türk, Fadime Şentürk, Halit Türk yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Türk Çanakkale Güncel Haberler

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