Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen etkili olan yağışlar, özellikle Assos'ta yolları beyaz örtüyle kapladı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından sabah saatlerinde kent genelinde sağanak başladı. Ayvacık ilçesi genelinde şiddetli yağış etkili olurken, ilçenin turizm merkezi Assos'a sağanak ve dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı