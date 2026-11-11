Ayvacık'ta Sarıçay mevkisinde 1500 fıstık çamı ve selvi fidanı dikildi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

İlçedeki Sarıçay mevkisinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl, 1500 fıstık çamı ve selvi fidanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Karagöl, dikilen fidanların uzun ömürlü olmasını diledi ve etkinliğin ülke ile yöre için hayırlı olmasını temenni etti.

Etkinliğe Ayvacık Garnizon Komutanı Binbaşı Olgun Parlar, Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Burak Şahin, Ayvacık Emniyet Müdür Vekili Abdülkadir Alçoban, Ayvacık İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA