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Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

???????Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay
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