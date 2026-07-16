Çanakkale'de dereye yuvarlanan cip sürücüsü hayatını kaybetti

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan cipin sürücü İbrahim Tunçaltan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Paşaköy yakınlarında meydana geldi. İbrahim Tunçaltan yönetimindeki 17 AFG 548 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü İbrahim Tunçaltan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan bir kuzunun da öldüğü anlaşıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı