Ayvacık'ta 4 Bin 176 Öğrenci Karne Aldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 4 bin 176 öğrenci karne aldı.

Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Atatürk Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç da eğitim ve öğretim yılının sona ermesine ilişkin, "Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Yorucu bir yılın ardından öğrencilerimiz tatile giriyorlar. Bu tatil döneminin öğrencilerimiz için bedensel ve zihinsel olarak dinlendikleri, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle kaliteli zaman geçirdikleri bir dönem olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.