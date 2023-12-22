Ayvacık'ta 116 Kaçak Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 116 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen 'KB-20' ve 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlardaki 116 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.