Ayvacık'ta 10 gündür kayıp 80 yaşındaki Alzheimer hastasını AFAD ve jandarma arıyor

Ayvacık'ta 10 gündür kayıp 80 yaşındaki Alzheimer hastasını AFAD ve jandarma arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile köylüler, zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.
Ayvacık ilçesinin Yukarıköy köyündeki evinden 2 Kasım'da ayrılan Zeynep Öztürk'ün bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bölgedeki zeytinlik, makilik, dere yatakları, göletler ve ormanlık alanlarda sürdürülen çalışmalar AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Arama ve kurtarma çalışmalarına köylülerin yanı sıra jandarmanın iz takip köpekleri de katılıyor.
Kaynak: AA