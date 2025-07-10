Ayvacık: Karadeniz'in Saklı Cenneti Kamp Tutkunlarını Ağırlıyor

Karadeniz'in saklı cenneti Ayvacık, kamp tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Ayvacık ilçesi, eşsiz doğası ve göl manzarasıyla kampseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemde düzenlenen doğa yürüyüşleri, çocuk kampları ve eğitim gezileriyle ilçe, gençlerin ve ailelerin rotasında öne çıkıyor.

Öğrencilerle gerçekleştirilen kamp etkinliklerinde çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken, grup halinde yapılan yürüyüşler, gece kamp ateşi sohbetleri, göl manzaralı fotoğraf molaları ve doğa gözlemleriyle unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Kamp alanlarında çadır kuran katılımcılar, böcek gözlemi yaptı, göl manzaralı zirvelerde doğayla buluştu.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçede bulunan Hasan Uğurlu Baraj Gölü de manzarasıyla öne çıkıyor.