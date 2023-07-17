Ayvacık ilçesinde orman yangınına müdahale

Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay yerine 3 arazöz ve 28 personel görevlendirildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan da müdahale ediliyor.