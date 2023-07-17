Ayvacık ilçesinde orman yangınına müdahale
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Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay yerine 3 arazöz ve 28 personel görevlendirildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan da müdahale ediliyor.
Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 28 personel görevlendirildi.
Ekipler yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan da müdahale ediyor.