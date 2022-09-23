AYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Şimşek, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nu değerlendirdi

Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun uygulanması için bilim insanlarına da görev düştüğünü belirterek, "Elimizi taşın altına koyarak gerekeni yapmak durumundayız." dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun uygulanması için bilim insanlarına da görev düştüğünü belirterek, "Elimizi taşın altına koyarak gerekeni yapmak durumundayız." dedi.

Prof. Dr. Şimşek, çeşitli görüşmeler kapsamında ziyaret ettiği Azerbaycan'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 12 Kasım 2021'de yapılan Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Liderler Zirvesi'nde Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun belirlendiğini hatırlatan Şimşek, bu belgenin tatbik edilmesinin ve sahada çalışılmasının diplomatların, bürokratların ve bilim insanlarının görevi olduğunu kaydetti.

Şimşek, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun hayata geçmesi için bilim insanları olarak elimizi taşın altına koyarak gerekeni yapmak durumundayız." diyerek, gelecek ay TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla vizyon belgesinin bilim insanlarınca tartışılacağı bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

TDT'nin de Bologna kriterleri gibi kendi yükseköğretim alanını oluşturabileceğini belirten Şimşek, TDT üyesi ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini öngören Orhun Programı'nı başlattıklarını anlattı.

Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak 3 yıldır sürdürdükleri Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanlığını Azerbaycan İktisat Üniversitesine devredeceklerini kaydederek, "Fakat devretmek demek sorumluluğu bırakacağız anlamına gelmez. Tabii ki onlarla sürekli birlikte olup Türk dünyasındaki üniversitelerin hepsini dinamik bir şekilde sürece katmamız gerekiyor." diye konuştu.