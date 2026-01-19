Haberler

Kazada ölen Aysima'nın ailesinden sürücünün serbest bırakılmasına tepki

Iğdır'da okul dönüşü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Aysima Dokak'ın ailesi, sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi ve adalet talep etti. Aysima'nın karnesi, ailesi tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.

IĞDIR'da okul dönüşü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Aysima Dokak'ın (13) ailesi, sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kızlarının karnesini okul yönetiminden gözyaşlarıyla teslim alan acılı aile, adalet istediklerini söyledi.

Kaza, 7 Ocak günü Iğdır-Karakoyunlu kara yolunda meydana geldi. Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Aysima Dokak, okul çıkışı eve gitmek için minibüsten indiği mevkide yolun karşısına geçmek isterken, İbrahim Ö. (34) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü İbrahim Ö., emniyetteki ve savcılıktaki ifadesinde "Sol şeritten 80 kilometre hızla gidiyordum. Çocuğu gördüğümde kornaya bastım. Çocuk beni fark edince geldiği yöne koştu, mesafe çok yakındı, frene basamadım" dedi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İbrahim Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ACI KARNE

Okul idaresi, Aysima'nın karnesini annesi Mecbure ve babası Alim Dokak ile ablası Ezgi ve halası Funda Dokak'a teslim etti. Her dönem takdir alan kızlarının başarı dolu karnesine sarılan aile, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi.

'NE FREN YAPTI NE DİREKSİYONU KIRDI'

Kızını kaybetmenin derin acısını yaşayan Mecbure Dokak (40), sürücünün hiçbir kurtarma manevrası yapmadığını savunarak "Benim çocuğumun hayalleri vardı. Sürücü ne bir fren yaptı ne de direksiyonu kırdı, direkt çocuğumun üstüne sürdü. Şu an dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ben yandım, başka anneler yanmasın" dedi.

Alim Dokak (50) ise bölgedeki hız sınırının 70 kilometre olduğunu belirterek, "Kızım emniyet şeridinde kendini kontrol ediyor ama sürücü hızını hiç kesmeden çarpmış. Ben acımı yaşarken onun serbest kaldığını öğrendim. Suç duyurusunda bulunduk, tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

'YARIM KALAN HAYALLERİ İÇİN ADALET İSTİYORUZ'

Kardeşinin en büyük hayalinin avukat olup adaleti savunmak olduğunu belirten Ezgi Dokak da sürücünün kaza sonrası sergilediği tutuma dikkat çekerek, "Kardeşim orada can çekişirken, sürücü aracını bir akaryakıt istasyonuna çekip hasar kontrolü yapmış. Bir gün bile tutuklu kalmadı. Kardeşimin yarım kalan hayalleri için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

