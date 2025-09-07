Haberler

Ayşenur Ezgi Eygi, Vefatının Birinci Yılında Anıldı

Ayşenur Ezgi Eygi, Vefatının Birinci Yılında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de gerçekleştirilen anma töreniyle anıldı. Törende Eygi'nin eşi ve arkadaşları duygularını paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında mezarının bulunduğu Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.

Didim Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ayşenur Ezgi Eygi Parkı'nda gerçekleştirilen anma programında Eygi'nin fotoğraflarının buluğundu sergi açıldı.

Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali ve arkadaşları duygularını paylaştı.

Programda konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İsrail'in soykırım uyguladığını belirterek, yaşananların sadece Filistin halkını değil, tüm insanlığı ilgilendirdiğini kaydetti.

Anma töreni, Eygi'nin parktaki heykeline karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Barış Yarkadaş'a canlı yayında tehdit mesajı! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi

Canlı yayında skandal tehdit! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.