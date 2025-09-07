Ayşenur Ezgi Eygi, Vefatının Birinci Yılında Anıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında mezarının bulunduğu Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.

Didim Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ayşenur Ezgi Eygi Parkı'nda gerçekleştirilen anma programında Eygi'nin fotoğraflarının buluğundu sergi açıldı.

Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali ve arkadaşları duygularını paylaştı.

Programda konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İsrail'in soykırım uyguladığını belirterek, yaşananların sadece Filistin halkını değil, tüm insanlığı ilgilendirdiğini kaydetti.

Anma töreni, Eygi'nin parktaki heykeline karanfil bırakılmasıyla sona erdi.