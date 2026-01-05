Haberler

Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü adliyede

Eskişehir'de otomobil kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı'nın cenazeleri gözyaşlarıyla defnedildi. Ayşegül Seliti için düzenlenen cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AYŞEGÜL VE SAMİYE TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'de sürücüsünün yarış yaptığı otomobilin çarptığı Ayşegül Seliti ile Samiye Saygı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ortaokul öğrencisi Ayşegül Seliti için kent merkezindeki 100'üncü Yıl Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Seliti'nin ailesi, okul arkadaşları, öğretmenleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede baba Bülent Seliti taziyeleri kabul etti. Ayşegül Seliti, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Samiye Saygı ise Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
