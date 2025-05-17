Ayşe Uğur, Mut Basın Mensupları Derneği Başkanlığına Seçildi

Ayşe Uğur, Mut Basın Mensupları Derneği Başkanlığına Seçildi
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Mut Basın Mensupları Derneği'nin olağanüstü kongresinde tek aday olarak seçilen Ayşe Uğur, görevi İsa Özkan'dan devraldı. Uğur, derneği daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ve etik basın anlayışına vurgu yaptı.

Mut Basın Mensupları Derneği Başkanlığına Ayşe Uğur getirildi.

Derneğin bir kafede düzenlediği olağanüstü kongrede tek aday olan Ayşe Uğur görevi İsa Özkan'dan devraldı.

Uğur, yaptığı konuşmada, başarılı ve özverili çalışmalarıyla derneği bugünlere getiren tüm yönetimlere teşekkür etti.

Yeni yönetim olarak bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını belirten Uğur, "Halkı doğru bilgiyle buluşturmak bizim görevimizdir. Etik kurallara bağlı, sorumluluk sahibi bir basın anlayışıyla hareket edeceğiz." dedi.

Kongrede önceki dönem başkanı İsa Özkan'a katkılarından dolayı plaket verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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