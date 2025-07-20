Ayşe Tokyaz İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

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İstanbul'da sevgilisi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Ailesi ve vatandaşlar, kadına şiddete dikkat çekmek için pankartlarla yürüdü ve Tokyaz'ın mezarı başında anma töreni yaptı.

İSTANBUL'da sevgilisi eski polis Cemil Koç tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz (22) için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Olay 13 Temmuz'da İstanbul'un Eyüp ilçesinde meydana geldi. Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada sevgilisi eski polis Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Yapılan çalışmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Tokyaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Tokyaz için Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Belediye önünde bir araya gelen Tokyaz'ın ailesi, yakınları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçti. 'Kadına şiddete son', 'Ayşe için adalet' ve 'Kadına şiddet erkeklikse biz erkek değiliz' yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atarak Anıt Meydanı'na yürüdü. Kalabalık grup daha sonra Reyhanlı Mezarlık Kompleksi'ne geçerek Ayşe Tokyaz'ın mezarına çiçek bırakıp dua etti. Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra ve annesi Halime Tokyaz da ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Buradaki anmanın ardından grup dağıldı.

Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ-Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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