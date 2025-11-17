Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cansız bedeni Eyüpsultan'da yol kenarında valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

CİNAYET İÇİN MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, 2025 yılında öldürülmüştü.

Cinayetin faili, Ayşe Tokyaz'ın eski sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç olarak belirlenmiş, soruşturma sırasında, Koç'un olay günü Tokyaz'ın merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini iddia ettiği ancak cesedi valize koyarak olay yerinden uzaklaştırdığı ortaya çıkmıştı. Koç, cinayete yardım eden bazı kişilerle birlikte tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Tokyaz'ın ilişki süresince şiddet gördüğü ve ayrılmak istediğinde tehdit edildiği de ortaya çıkmıştı. Kardeşi Esra Tokyaz, ablasının can güvenliği ile ilgili endişelerini yetkililere bildirmişti.

SANIK HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Bir arkadaşı tarafından ihbar edilen ve yakalanan eski polis Cemil Koç 2024'te polislikten ihraç edilmişti. 38 yaşında Koç hakkında Ejegül Ovezova'nın Diyarbakır'da ölümüyle ilgili de cinayet suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. Bu dava da 27 Kasım'da başlayacak.