Ayşe Tokyaz Cinayeti İçin Müfettiş Görevlendirildi

Ayşe Tokyaz Cinayeti İçin Müfettiş Görevlendirildi
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İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Tokyaz'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 1 mülkiye müfettişi ve 1 polis müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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