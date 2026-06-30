Ayşe Tokyaz cinayetinde adalet çağrısı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasının üçüncü duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma öncesi kadın örgütleri tarafından adliye önünde yapılan açıklamada "Esra'nın kardeşi için ihbarda bulunduğu polisler görevini yapsaydı Ayşe hayatta olabilirdi. Ayşe Tokyaz cinayetinde sorumluluğu olan bütün faillerin açığa çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz" denildi.

Eski polis memuru 38 yaşındaki Cemil Koç tarafından öldürülen ve cansız bedeni bavul içinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma öncesi kadın örgütleri tarafından Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz'ın da katıldığı açıklama sırasında, şikayetlere rağmen gereğini yapmayan ve önlenebilecek bir cinayeti önlemeyen tüm sorumluların cezalandırılması istendi. Basın açıklaması sırasında Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler adına Evrim Gürenin ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına da Ece Akpulat konuştu. Gürenin tarafından okunan "Ayşe Tokyaz için Adalet!" başlıklı açıklamada ise şu görüşler dile getirildi:

"KATİLİ VE SUÇ ORTAKLARINI BİLİYORUZ"

"Bugün, 13 Temmuz 2025 tarihinde yol kenarında bir valizde ölü olarak bulunan Ayşe Tokyaz cinayetinin 3. duruşması için Küçükçekmece Adliyesi'ndeyiz. Katili ve suç ortaklarını biliyoruz. Katil Cemil Koç; ihraç polis! Suç ortakları; görevdeki polisler ve mafyatik ilişki ağları içindeki erkekler. Geçtiğimiz duruşmada kamu gücünü kullanarak Cemil Koç'a Esra Tokyaz'ın ifadelerini gönderen polislerin de dosya kapsamına alınmasıyla 9'u tutuklu 11 erkek bu dosyada yargılanıyor."

Ayşe Tokyaz'ın Cemil Koç tarafından öldürülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Sicilinde kasten yaralama, rüşvet, gasp, tehdit, uyuşturucu kullanımı gibi birçok suç kaydı bulunan Cemil Koç, 2024 yılında meslekten ihraç edilmiş eski bir polis. Aynı zamanda 2023 yılında Diyarbakır'da bir sitenin 8. katından düşerek hayatını kaybeden ve kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen Ejegül Ovezova'nın da katili.

"ELBİRLİĞİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Bu bir yılda yapılan iki duruşmada gördük ki Cemil Koç'un 'geçmişte bazı sorunlu işlere karışmış biri, yardım eder diye düşündüm, aradım' dediği, Ayşe'nin bedeninin bulunduğu bavulu taşıması için yüz binlerce lira verdiği erkeklerin suç ortaklığı var bu cinayette. Katilin getir götür işlerini yapan, cinayet sonrası evi temizleten, Esra kardeşini ararken Küçükçekmece ve Halkalı karakollarında onu oyalayan, instagramdan ekleyip taciz eden, ifade tutanağını katil Cemil Koç'a gönderen erkeklerin suç ortaklığı var. Polis çevirmesine girmemek için cinayetten sonra yanında gezdirdiği bir başka polis erkeğin suç ortaklığı var. Ayşe Tokyaz'ı sadece Cemil Koç değil, görevini yapmayan, eski meslektaşları bir erkeği kollamayı bir kadının hayatından önemli gören polisler ve katilin suç ilişkileri içinde olduğu erkekler el birliği ile öldürdü!

Kardeşi Esra'nın çabası olmasa tüm bunları hiç bilmeyecektik, Ayşe'nin öldürülmesinin üstü örtülecek, kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçecek, dosya kapanacaktı. Tıpkı Ejegül gibi"

"İŞLEDİKLERİ SUÇU ÜZERLERİNDEN ATMAYA ÇALIŞTILAR"

Açıklamada önceki duruşmaya ilişkin de şu ayrıntılara yer verildi:

"Bir önceki duruşmada katil Cemil Koç'a kız kardeşini arayan Esra'nın ifadelerini gönderen polisleri dinledik. Görevi tam da şiddeti önleme ve acil müdahale etme olan polisler, katil Cemil Koç'a olay özetleri ve ifade tutanaklarını sızdırmak için POLNET sistemini nasıl kullandıklarını anlattılar. Neredeyse bütün sanıklar tutuklu olma nedenlerini 'medyanın olayları köpürtmesi'ne bağladı. Mahkeme salonundaki gazetecilere sürekli laf atıldı. Feminist örgütlerin, kadın örgütlerinin, baroların davayı takip etmesi mahkeme üstünde baskı olarak tanımlandı. Sanki ortada bir kadın cinayeti yokmuş, sanki o sanık sandalyelerinde oturanlar cinayet öncesinde, sırasında, sonrasında katille hiç suç ortaklığı yapmamış gibi, duruşma boyunca işledikleri suçu üzerlerinden atlamaya çalıştılar."

Oysa bu bir kadın cinayeti dosyası! Bu erkek şiddetinin; nasıl bir şebekeyle, nasıl bir süreçle kadınların hayatını çaldığını, kadınların bu erkekler karşısında nasıl savunmasız bırakıldığını anlatan bir dava. ve biliyoruz ki davalarımızda erkek adalet değil gerçek adalet, verdiğimiz mücadeleyle mümkün oluyor.

"CEMİL KOÇ SERBEST BIRAKILMASAYDI AYŞE HAYATTA OLABİLİRDİ"

Bir kez daha söylüyoruz. Ejegül Ovezova'nın şüpheli ölümünün üstü kapatılmasaydı ve Cemil Koç serbest bırakılmasaydı Ayşe hayatta olabilirdi. Esra'nın kardeşi için ihbarda bulunduğu polisler görevini yapsaydı Ayşe hayatta olabilirdi. Ayşe Tokyaz cinayetinde sorumluluğu olan bütün faillerin açığa çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Ama bu da yetmez! Bizler katil Cemil Koç ve suç ortağı olduğu erkeklere bu gücü; önleyici koruyucu politikaların olmamasının, cezasızlığın ve adaletsizliğin, kadınların başına bir şey geldiğinde onları yalnız bırakan bir bütün olarak erkek egemen sistemin verdiğini biliyoruz. Kadın cinayetlerini önlemekle yükümlü kurumlar etkin bir şekilde işletilene ve erkek şiddeti son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kaynak: ANKA