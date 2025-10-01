Ayşe Barım Tahliye Edildi

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL) - Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen menajer Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, "Bundan sonra müvekkilim ve ailesi sadece sağlığıyla ilgili gereken girişimlerde bulunacak, sağlıkla ilgili tetkik ve tedavilerin yapılmasına başlayacak" dedi.

Ketenci, 248 gündür cezaevinde bulunan ve bugün tahliyesine karar verilen müvekkili Ayşe Barım hakkında açılan davanın duruşmasının ardından adliye önünde gazetecilere açıklamada yaptı.

Müvekkilinin sağlık durumunu birçok kez dile getirdiklerini, mahkemenin de sağlık sebeplerini göz önüne alarak tahliye kararı verdiğini ifade eden Ketenci, şunları kaydetti:

"Bu taleplerimizde müvekkilimizin beyninde iki adet stent bulunduğu, anevrizma hastalığının bulunduğu, cezaevinde bulunduğu sürede bu anevrizmanın stendin dibinde nüksettiği ve patlama riski altında olduğunu, aynı zamanda kalbinde altı ayrı hastalığı mevcut olduğunu ve kalp nakli ameliyatına gidebilecek derecede ağır hastalığının bulunduğunu belirttik. Biz bunları sadece ifade etmedik. Aynı zamanda Silivri Devlet Hastanesi'nden, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nden, Adli Tıptan ve Türk Tabipler Birliği'nin verdiği raporlarda da bu hastalıkların hepsi teşhis edilmişti. En son Adli Tıp Kurumu verdiği raporda, kendisinin tedavi edilmesi, derhal hastaneye gönderilmesi gerektiği hususunda görüş bildirdi. 'Cezaevinde kalmasında sakınca yoktur' şeklinde bir görüşü yoktu. Mahkeme, tüm delillerin toplanmış olması, tanıkların dinlenmiş olması ve sağlık sebeplerini göz önüne alarak adli kontrol hükümleriyle ev hapsi ve de yurt dışına çıkmama kararıyla birlikte tahliyesine karar verdi. Bundan sonra müvekkilim ve ailesi sadece sağlığıyla ilgili gereken girişimlerde bulunacak, sağlıkla ilgili tetkik ve tedavilerin yapılmasına başlayacak."

"Ciddi bir kas kaybı vardı"

Ayşe Barım'ın istediği hastanede, istediği doktorda tedavi olabileceğini söyleyen Avukat Ketenci, şöyle devam etti:

"Kendisi yaşamsal riskine ilişkin kararları kendisi alabiliyor. Hangi hastaneye gitmek istediğini söyleyecek. Zaten elektronik kelepçe olduğu için onun takibi çok kolay. Bu hastanelere gidip gelecek ama evde bulunacak. Bir kere her şeyden önce bu hastalıklardan dolayı göreceği tedavi için hazırlanması gerekiyor. Cezaevi koşullarında buna hazırlanması mümkün değil. Beslenme açısından ciddi bir kas kaybı vardı. 34 kilo kaybı mevcuttu. Dolayısıyla yani beyin ve kalple ilgili bir ameliyatın olabilmesi için her şeyden önce vücudunun daha sağlıklı hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla evde, en azından Kendisine bu ortam bir şekilde yaratılmış olacak."

"Tahliyesini bekliyorduk"

Ketenci, Ayşe Barım'ın tahliyesini beklediklerini ifade etti. Müvekkilinin Türk Ceza Kanunu'nun "Hükümete karşı suç" başlıklı 312. maddesi uyarınca davanın tanıklarını Gezi Parkı eylemlerine yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığını belirten Ketenci, "Tanıkların hepsi dinlendi. Hepsi kendi kararlarıyla orada bulduklarını ifade ettiler. ve de kendi sosyal medya paylaşımlarını kendilerinin kullandıklarını, Ayşe'nin sadece menajer olduğunu, işleriyle ilgili konuda kendilerine sadece yardımcı olabileceğini, kendi özel hayatlarında ve bu tarz kararlarda Ayşe'nin etkin bir rolü olmadığını açıkça belirttiler" açıklamasında bulundu.