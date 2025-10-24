Haberler

Ayşe Barım'ın Tutuklama Kararı Adli Tıp Raporuyla Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım'ın tahliye kararı, Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Barım'ın hastanede tedavi edilmesine karar verildi.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı verilen menajer Ayşe Barım için verilen karar, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor nedeniyle mahkeme tarafından kaldırıldı.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsüne yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 Ekim'de tahliye edildi. Barım'ın 'Yurt dışına çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine 3 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın tahliye kararına yapılan itirazı kabul ederek, Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

'TEDAVİSİ HASTANE ŞARTLARINDA DEVAM ETMELİ'

Kararın ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında mahkemeye gönderilmek üzere 22 Ekim'de Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca, bir ay sonra yapılacak bazı tetkiklerle birlikte yeniden Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek muayene edilmesi ve durumunun tekrar değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Ferdi Zeyrek'in kızından anlamlı hareket! Anısını böyle yaşatacak
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi

158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.