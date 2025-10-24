Ayşe Barım'ın Tutuklama Kararı Adli Tıp Raporuyla Kaldırıldı

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı verilen menajer Ayşe Barım için verilen karar, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor nedeniyle mahkeme tarafından kaldırıldı.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsüne yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 Ekim'de tahliye edildi. Barım'ın 'Yurt dışına çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine 3 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın tahliye kararına yapılan itirazı kabul ederek, Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

'TEDAVİSİ HASTANE ŞARTLARINDA DEVAM ETMELİ'

Kararın ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında mahkemeye gönderilmek üzere 22 Ekim'de Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca, bir ay sonra yapılacak bazı tetkiklerle birlikte yeniden Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek muayene edilmesi ve durumunun tekrar değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.