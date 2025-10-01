Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan ve 248 gündür cezaevinde bulunan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım'ın tahliyesine karar verildi. Barım hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması da kararlaştırıldı.

Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği gerekçesiyle 24 Ocak'ta gözaltına alınıp 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Yaklaşık bir saat gecikmeli olarak 11: 00'de başlayan duruşmada sanatçı tanıklar dinlendi. Tanıkların hepsi Barım'ın kendilerini Gezi Parkı'na davet etmediğini ya da yönlendirmediğini, özgür iradeleriyle gittiklerini belirtti. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının beyanları almak üzere duruşmaya bir saat ara verdi.

Duruşma yeniden başlarken salonda yaşanan yer sıkıntısı nedeniyle izleyicilere seslenen Barım, "Tanımadığım, destek olanlara teşekkür ederim ama tanıdık olanları görmek beni çok mutlu eder" dedi. Ardından Barım'ın avukatlarından Sedat Özyurt, Ayşe Kibar ve Deniz Ketenci'nin istemleri alındı. Avukatlar, Barım'ın tahliyesini istedi.

Savcılık tutukluluk halinin devamını talep etti, mahkeme heyeti tahliye etti

Duruşma savcısı ise, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Ara kararını kuran mahkeme heyeti, Barım'ın yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Karar, adliye koridorunda bulunan sanatçılar, Barım'ın yakınları ve avukatları tarafından sevinçle karşılandı.

Bir sonraki duruşma 11 Şubat'ta görülecek.

