Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Barım şimdi de Gezi Parkı olaylarına katılmakla suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu menajer Emine Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

"GEZİ'YE KATILAN OYUNCULARIN LİSTESİ ÇIKARILDI"

Soruşturma çerçevesinde, oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç; Ayşe Barım soruşturmasını yürüten savcılığın, Gezi Parkı'na katılan İD İletişim'in oyuncularının listesini çıkardığını, tespit edilen isimlerin ifadeleri Çağlayan Adliyesi'nde alınacağını öne sürdü.

"SANATÇILARI OLAYLARA KATILMAYA YÖNLENDİRDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri Barım'ın evinde ve iş yerinde arama Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Barım'ın ev ve iş yerinde arama yapıldı.