Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

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Menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Ayşe Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMA ÇOK CİDDİ

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

7 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımutluw can:

bu soruşturmayı yuruten savcı ve bu iddianameyi kabul eden hakim suç işliyor. bur bir suç uydurma. cehennem diye biryer varsa gideceğiniz yer orası.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıKızıl:

Taş devrinde tekerleği icat eden de yargılanmalı. Oda mevcut hükümeti ortadan kaldırmak için tekerleği icat etti.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme8
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