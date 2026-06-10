Aynur Kanbur'un ablası: Akraba olduğumuzu söylüyor ama ben tanımıyorum

AYNUR Kanbur cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren ablası Dilek Kıymış, şüpheliyi tanımadığını belirterek, "Uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum" dedi. Öte yandan cinayeti işlediğini itiraf eden Bülent Gündüz'e yarın olay yerinde keşif yaptırılacağı öğrenildi.

Şişli'deki evinin önünde 10 yıl önce silahla vurularak öldürülen Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, bugün saat 11.30 sıralarında Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Kardeşinin katilinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Kıymış'ın ifadesinde "Şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan Bülent Gündüz ile Aynur Kanbur'ün 2009 yılında Bebek'te karşılaştıkları, burada Kanbur'un dansözlük yaptığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığı tespit edildi.

KEŞİF YAPTIRILACAK

Şüpheli Gündüz'ün yarın olay yerine götürülerek keşif işlemi yapılacağı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilinin de çalışmaya katılacağı öğrenildi. Yer gösterme sırasında Gündüz'ün cinayeti nasıl işlediğini yeniden anlatacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı