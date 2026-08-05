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Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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SAMSUN’un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Furkan Y. (27) yaralandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Furkan Y. (27) yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yöne giden Kenan G. kontrolündeki 55 AJG 383 plakalı otomobil ile Tunahan Bozkurt Y.'nin kullandığı 55 ARK 014 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan Kenan G.'nin otomobili Türk Kızılay Samsun Kampı'nun bulunduğu alana düştü. Kazada, otomobildeki Furkan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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