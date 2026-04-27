Aynı hastanede çalıştığı annesine Ebeler Haftası'nda çiçekle sürpriz yaptı

Malatya'da doktor Buğra Şekerci, aynı hastanede ebe olarak çalışan annesi Nefise Şekerci'ye Ebeler Haftası dolayısıyla çiçekle sürpriz yaptı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Buğra Şekerci, annesiyle aynı hastanede çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Annesiyle görev yapmanın motivasyonunu artırdığını ifade eden Şekerci, "Atanma sürecimde annemle aynı hastanede çalışma fikri bizi heyecanlandırıyordu. Bugün de aynı gün nöbetçiyiz. Ebeler Haftası vesilesiyle anneme sürpriz yapmak istedim. Bu vesileyle başta annem olmak üzere tüm ebelerin haftasını kutluyorum." dedi.

Ebe Nefise Şekerci de 35 yıllık sağlık çalışanı olduğunu belirterek, oğluyla aynı hastanede görev yapmanın gurur verdiğini dile getirdi.

Şekerci, "Bugün aynı gün 24 saat nöbetçiyiz. Oğlum bana Ebeler Haftası için sürpriz yaptı, çok mutlu oldum. Oğlumla aynı hastanede çalıştığım için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten cinayet 13 yıl sonra çözüldü
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Ülkeyi sarsan 6.2'lik deprem! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor