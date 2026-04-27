Aynı hastanede çalıştığı annesine Ebeler Haftası'nda çiçekle sürpriz yaptı

Malatya'da doktor Buğra Şekerci, aynı hastanede ebe olarak çalışan annesi Nefise Şekerci'ye Ebeler Haftası dolayısıyla çiçekle sürpriz yaptı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Buğra Şekerci, annesiyle aynı hastanede çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Annesiyle görev yapmanın motivasyonunu artırdığını ifade eden Şekerci, "Atanma sürecimde annemle aynı hastanede çalışma fikri bizi heyecanlandırıyordu. Bugün de aynı gün nöbetçiyiz. Ebeler Haftası vesilesiyle anneme sürpriz yapmak istedim. Bu vesileyle başta annem olmak üzere tüm ebelerin haftasını kutluyorum." dedi.

Ebe Nefise Şekerci de 35 yıllık sağlık çalışanı olduğunu belirterek, oğluyla aynı hastanede görev yapmanın gurur verdiğini dile getirdi.

Şekerci, "Bugün aynı gün 24 saat nöbetçiyiz. Oğlum bana Ebeler Haftası için sürpriz yaptı, çok mutlu oldum. Oğlumla aynı hastanede çalıştığım için gururluyum." ifadelerini kullandı.