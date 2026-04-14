Dernek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Güncelleme:
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde aynı dernekte birlikte çalıştığı 2 kişiyi okul önünde tabancayla yaralayıp gözaltına alınan Uğur K. (31) ile azmettirici olduğu öne sürülen Dursun E. (49), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'taki bir lisenin önünde meydana geldi. Engelsiz Yaşam Derneği'nde çalışan Tarık D. (36), Akın Ş. (25) ve Uğur K. arasında derneğin çıkardığı derginin basımı ve dağıtımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Uğur K., belindeki tabancayla Tarık D.'yi sağ dizinden, Akın Ş.'yi sağ ayak bileğinden yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Uğur K. ile yaralılardan birinin ifadesinde azmettirdiğini iddia ettiği Dursun E., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

