AYM Başkanı Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı ziyaret etti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.
(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar ve Nazmi Irgat da hazır bulundu.
Görüşmede, ülke gündeminde yer alan gelişmeler ve çalışma hayatına ilişkin konular ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: ANKA