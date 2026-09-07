Haberler

AYM Başkanı Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı ziyaret etti

AYM Başkanı Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar ve Nazmi Irgat da hazır bulundu.

Görüşmede, ülke gündeminde yer alan gelişmeler ve çalışma hayatına ilişkin konular ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...

Vah Haluk vah! Ahbap deposunda dikkat çeken manzara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Antalya'da milyonlarca liralık dolandırıcılık: Kimi evini verdi kimi arabasını

Kimi evini verdi kimi arabasını! Hemşeriye güven pahalıya patladı
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Tedirgin eden hazırlık! Ülkeler art arda aynı adımı atmaya başladı
Abdulkadir Selvi duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih

İktidara yakın isim duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih
Serhat Kılıç'a babasının vedası yürekleri dağladı

Serhat Kılıç'a babasından yürek yakan veda

Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu

Çinli turistlerlin yeni gözdesi