AYM Başkanı Arslan: &quot;Toplumsal hayatın olduğu yerde sınırsız özgürlük mümkün değildir&quot; - Haberler

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AYM Başkanı Arslan: "Toplumsal hayatın olduğu yerde sınırsız özgürlük mümkün değildir"

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle üniversitenin Beşevler Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle üniversitenin Beşevler Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu"na katıldı. (1)

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Beşevler, Bayram, Güncel, Haberler

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