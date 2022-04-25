AYM Başkanı Arslan: "Son 10 yılda Türkiye çok olağanüstü günler yaşamıştır" - Haberler

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AYM Başkanı Arslan: "Son 10 yılda Türkiye çok olağanüstü günler yaşamıştır"

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. (3)

"Bütün bu paradigma değişimi çok kolay bir ortamda gerçekleşmemiştir. Hepimizin çok iyi bildiği gibi son 10 yılda Türkiye çok olağanüstü günler yaşamıştır"

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

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