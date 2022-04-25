AYM Başkanı Arslan: "Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır" - Haberler

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AYM Başkanı Arslan: "Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır"

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. (1)

"Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır, cevabını verebiliriz"

"Aslında sadece Anayasa Mahkemeleri değil, dünyanın her yerinde tüm mahkemelerin temel görevi, varlık nedeni adaleti korumaktır"

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

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