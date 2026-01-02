Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefatının 2. yıl dönümünde Frankfurt'ta anılacak

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan, vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla Frankfurt'ta 4 Ocak'ta düzenlenecek programda anılacak.

Tiyatro Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, sanatçının süpervizörlüğünü yaptığı son oyunu "Boş Çerçeve", Frankfurt'ta Gallus Theater'da sahnelenecek.

Oyun, insanın yaşamı boyunca taşıdığı maskeleri, eksilmeyi, ertelemeyi ve kendiyle yüzleşmesini merkezine alan güçlü bir dramatik anlatı sunuyor.

Türkçe ve Almanca üst yazı ile sahnelenecek oyun, hem Türkçe hem Almanca konuşan izleyicilerin birlikte takip edebileceği çok dilli bir tiyatro deneyimi sunacak.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyunu Vedat Diri kaleme aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kellecioğlu, " Ayla Algan, tiyatroya yalnızca oyunculuk değil, derinlik, disiplin ve etik kazandırmış bir ustaydı. Boş Çerçeve, onun sanata bıraktığı izlerin güçlü bir yansıması. Bu oyunu, onun anısına ve bize öğrettiklerine duyduğumuz saygıyla sahneliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kellecioğlu, oyunun Türkçe sahnelenip Almanca üst yazıyla sunulacağına işaret ederek, "Bu çok dilli yapı, Ayla Algan'ın evrensel sanat anlayışına yakışıyor. Onu Frankfurt'ta, farklı kültürlerden izleyicilerle birlikte anmak bizim için büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Algan'ın anısını yaşatmak ve tiyatroya bıraktığı sanatsal mirası sahne üzerinden yeniden hatırlatmak amacıyla sahnelenen eserde Onur Bağdadioğlu, Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Elif Bilge Işıloğlu, Demet Öztürk, Oğuz Akgeyik ve Volkan Öztürk rol alıyor.