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Ayılar Artvin'in Yusufeli ilçesinde yayla evlerine ve arı kovanlarına zarar verdi

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde ayılar 5 yayla evine ve arı kovanlarına zarar verdi.

İlçeye bağlı Başkent Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi, bahçedeki arı kovanlarını parçaladı.

Yaylaya giden Murat Gündüz, kendi evi dahil 5 evin kapı ve pencerelerinin yanı sıra arı kovanlarının kırıldığını, eşyanın ise dağıtıldığını gördü.

Komşularına durumu bildiren Gündüz, ayrıca ilgili kurumlara da başvuruda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Gündüz Yusufeli Artvin Yaşam Güncel Haberler

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