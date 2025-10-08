Ayı, Sinop'un Köy Yolunda Görüntülendi
Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir otomobilin önünden geçen ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayı, bir süre köy yolunda koşarak ilerledikten sonra ormanlık alana girdi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde köy yolunda giden bir ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çaylıoğlu köyünde yolda otomobiliyle seyir halindeki bir kişi, bir ayının yürüdüğünü gördü.
Bir süre otomobilin önünden köy yolunda koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Ayının köy yolunda otomobilin önünde ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel