Haberler

Ayı Saldırısına Uğrayan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kaybolan hayvanlarını ararken ayı saldırısına uğrayan 57 yaşındaki Sevim Şahin, hastaneye sevk edildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ayının saldırısı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Ballıca köyü Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıkan Sevim Şahin'e (57), ormanda ayı saldırdı.

Ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin, buradaki ilk müdahale sonrası ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.