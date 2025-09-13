Ayı Saldırısına Uğrayan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kaybolan hayvanlarını ararken ayı saldırısına uğrayan 57 yaşındaki Sevim Şahin, hastaneye sevk edildi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ayının saldırısı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Ballıca köyü Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıkan Sevim Şahin'e (57), ormanda ayı saldırdı.
Ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şahin, buradaki ilk müdahale sonrası ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel