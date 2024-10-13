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Mantar toplarken ölümle burun buruna geldi

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Çorum'da M.K isimli vatandaş, mantar toplarken ayının saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden darbe alan ve derin yaralar oluşan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde mantar toplamaya çalışan bir vatandaş, ayı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Pelitçik köyünde mantar toplamak için köyün üst tarafındaki ormanlık alana giden M.K, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu M.K'nin bacağında derin yaralar oluştu.Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K'ye ilk müdahale burada yapıldı. Yaralarına dikiş atılan M.K'nin genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Mantar toplarken ölümle burun buruna geldi
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel

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Yorumlar (1)

ZANDAR :

Lan oğlum ormana gidiyorsun, üzerinde silah yok. Ben ya hiç gitmem, yada tüfeğimle giderim. Bu kadar basit.

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