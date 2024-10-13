Mantar toplarken ölümle burun buruna geldi

Çorum'un Kargı ilçesinde mantar toplamaya çalışan bir vatandaş, ayı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Pelitçik köyünde mantar toplamak için köyün üst tarafındaki ormanlık alana giden M.K, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu M.K'nin bacağında derin yaralar oluştu.Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K'ye ilk müdahale burada yapıldı. Yaralarına dikiş atılan M.K'nin genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.