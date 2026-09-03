Bora Kaplan davasında yeniden yargılama sürüyor

AYHAN Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın yeniden görülmesine devam edildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan ile kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

'MUHALİF MEDYA ÜZERİMİZE OYNADI'

Duruşmada savunma yapan ve daha önce ayrıntılı savunmada bulunduğunu belirten tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, gözaltına alındıktan sonra emniyette baskı ve kötü muamele gördüklerini öne sürdü. Ayrıca soruşturma sürecinde medyanın yönlendirildiğini iddia eden Kaplan, "Ne kadar muhalif medya varsa üzerimize oynadı. Ne kadar Cumhurbaşkanını, bakanını sevmeyen varsa bize yüklendi, bizi hedef gösterdi; sırf 15 Temmuz'da sokaklara çıktık diye. Muhalif medyayı çok iyi yönlendirdiler. Muhalif medyaya ve Cevheri Güven'e haber yaptırdıklarına ilişkin mesaj kayıtları var" ifadelerini kullandı.

'BİZİM DOSYAMIZ ÖN YARGIYLA BAŞLADI'

Bazı kişilerin ifadelerinin de emniyet görevlilerince yönlendirildiğini ileri süren Kaplan, dosyanın başından itibaren kendilerine karşı ön yargılı davranıldığını savunarak, "En başından beri bir infazla, bir ön yargıyla başladı bizim dosyamız maalesef. Bizim lehimize kim ifade verecekse alınmadı. Kim aleyhimize ifade verecekse alındı. Benim 60 adamım varmış ama hiçbiriyle iletişime geçmemişim. Ben bunlara nasıl talimat vereceğim? Örgüt iddiasına delil koyamadılar. Erkan Doğan'ın ifadesi var sadece. 7 yıl boyunca bu örgüt kurulmuş; amacı neymiş? Neden bir örgüt kurmuşum ben? Amaç barları almak mı? Almamışız. Taksicilere çökmek mi? Çökmemişiz. Örgüte delil olarak telsizi gösterdiler. Hangi vale telsiz kullanmıyor?" diye konuştu.

'GİZLİ TANIK İFADELERİ DUYUMLARDAN OLUŞUYOR'

Davanın 'M7' kod adlı gizli tanığı olarak bilinen sanık Serdar Sertçelik'in ifadelerinin dosyada gerekçe olarak gösterildiğini belirten Kaplan, "Serdar Sertçelik'i gerekçe olarak göstermişler. Ama ifade duyumlardan oluşuyor. 'Tahliye olmana yardımcı olacağız' diyerek her şeyi söylettirdiler" dedi.

Dosyada başka bir gizli tanığın da bulunduğunu belirten Kaplan, "Diğer gizli tanık kuzenimin arkadaşıymış. Ben bu adamla bir kere bile oturmadım, tanımıyorum ama benimle 6-7 yıllık dostluğu olduğunu söylüyor. Şevket Demircan ile Murat Çelik arasında da 'Gizli tanık bulmamız lazım' şeklinde bir yazışma var. Gizli tanık olunca kimliğini açığa çıkaracak şekilde soru soramadığımız için konunun kapanıp gideceğini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Duruşma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı