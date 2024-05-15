Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." denildi.

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Serdar Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış, yapılan aramalarda evlerinde bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla soruşturma başlatılarak, iddiaların araştırılması için Mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Söz konusu 3 ismin ifadesine başvuruldu.

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