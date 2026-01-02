Aydınlı öğrencilerden Hatay'daki depremzede akranlarına yeni yıl mesajı
Aydın Gençlik Merkezi öğrencileri, yılbaşı için hazırladıkları tebrik kartları ve hediyeleri Hatay'daki depremzede akranlarına ulaştırdı. Hatay'daki çocuklar da bu sürprize mektuplarla yanıt verdi.
Aydın Gençlik Merkezi öğrencileri, kendi elleriyle hazırladıkları yeni yıl mesajı kartlarını Hatay'daki depremzede akranlarına ulaştırdı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi'nde resim eğitimi alan öğrenciler, Kızılay Yaşam Merkezi Konteyner Kent Genç Ofis'teki çocuklara yılbaşı tebrik kartları, mektuplar ve küçük hediyeler gönderdi.
Hatay'daki öğrenciler de bu sürprize mektuplar ve kartpostallarla karşılık verdi.