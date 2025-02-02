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Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 24 UA 669 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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