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Aydıncık Kaymakamlığı, Kazankaya Kanyonu'nu bakım ve onarım için ziyarete kapattı

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, yürüyüş yolları ve köprüde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı. Aydıncık Kaymakamlığı, can ve mal güvenliği için kanyona giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Aydıncık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kanyondaki yürüyüş yolları ve köprüde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ziyaretçi girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kazankaya Kanyonu'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla kanyona giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alınan tedbirlere riayet etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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