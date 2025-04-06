Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan AA'nın 105. Yılı Kutlama Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canbolat, mesajında, AA'nın köklü geçmişi, güçlü vizyonu ve ilkeli yayıncılığıyla Türk basın tarihinin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek, kuruluş yıl dönümünü büyük kıvanç ve iftiharla kutladıklarını ifade etti.

Geçmişten gelen sorumluluk bilinciyle hareket eden AA'nın hızlı, doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliği ilke edindiğini vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"AA, bugün de sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da itibarlı ve öncü bir haber kaynağı olmayı sürdürmektedir. Türk basınının gelişimine büyük katkılar sağlayan, çağın gereklerine uygun şekilde sürekli kendini yenileyerek dijital çağda da liderliğini sürdüren AA, bilgiye erişimin en güvenilir adreslerden biri olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçen büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, AA'nın tüm çalışanlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."