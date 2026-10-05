Aydın Valisi, eylülde 4 bin 914 olaydan 4 bin 681'inin aydınlatıldığını açıkladı

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Aydın Valisi Osman Varol, kentte eylül ayında meydana gelen 4 bin 914 asayiş olayından 4 bin 681'inin aydınlatıldığını söyledi.

Varol, valilik binasında düzenlediği basın açıklamasında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan denetim ve operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Kent genelinde 116 bin 418 kişinin sorgulandığını aktaran Varol, çeşitli suçlardan aranan 1078 kişinin yakalandığını belirtti.

Varol, 4 bin 914 asayiş olayından 4 bin 681'inin aydınlatıldığını ifade ederek, kaçak ve sahte içki imalatına yönelik operasyonda 3 kişinin tutuklandığını, 490 litre etil alkol, 9 şişe ve 35 litre sahte içki, 107 alkol aroması, 81 bin 600 dolu makaron, 402 bin 600 boş makaron, 137 kilogram açık tütün ve 5 sigara sarma makinesinin ele geçirildiğini anlattı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına ilişkin il genelinde 13 operasyon yapıldığını belirten Varol, 12 kişinin tutuklandığını, 2 araca el konulduğunu kaydetti.

Varol, trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik çalışmalarda 296 bin 2 aracın kontrol edildiğini, 35 bin 192 sürücüye de işlem yapıldığını söyledi.

Vali Varol, 23 Eylül'de Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 kişinin dolaştığı ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiğini, 2 şüpheli ve olayla bağlantılı 1 kişinin yakalandığını ifade ederek, 3 şüphelinin de tutuklandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA