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Aydın Valisi Canbolat, Batı Şeria'da Öldürülen Eygi'nin Ailesine Taziyede Bulundu

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette aileye başsağlığı dilekleri iletildi ve dualar edildi. Eygi'nin cenazesinin yarın Didim Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi. Eygi, barışçıl bir gösteri sırasında başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret eden Canbolat, baba Mehmet Suat Eygi ve yakınlarıyla görüştü.

Vali Canbolat'ın baba Eygi ve aile üyelerine başsağlığı dilediği ziyarette İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel'in katılımıyla dua edildi.

Ziyarete Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de eşlik etti.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin bugün İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna götürüleceği, yarın öğle vakti Didim Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek, İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Yakup Canbolat Mehmet Suat Batı Şeria İsrail Didim Baba

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