Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğu Sergisi Açıldı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğunca düzenlenen sergi, Yenipazar Belediyesi Hafıza İstasyonunda açıldı. Sergiye Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de katıldı. Sergide siyah beyaz 40 fotoğraf yer alıyor ve 16 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğunca fotoğraf sergisi açıldı.
Yenipazar Belediyesi Hafıza İstasyonundaki serginin açılışına Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de katıldı.
Siyah beyaz 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, 16 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.