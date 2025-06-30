Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanındaki Yangın Ormana Sıçradı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale etmek için bölgeye helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ormana sıçradı.
Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle Kabaca Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ulaşımın zor olduğu bölgede yangına güçlükle müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.