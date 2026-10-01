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Aydın Sultanhisar'da 745 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın Sultanhisar'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 745 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ş.B. (24) ve E.B'nin (22) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 745 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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