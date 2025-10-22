Haberler

Aydın-Söke Kara Yolunda Toprak Kayması Trafiği Aksattı
Aydın'ın Söke ilçesindeki sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması, Aydın-Söke kara yoluna çamur ve taşların dökülmesine sebep oldu. Trafik aksarken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi ve yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde toprak kayması sonucu Aydın-Söke kara yoluna dökülen çamur trafiği aksattı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Aydın-Söke kara yolunun Sazlı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yolda su, çamur ve taşların birikmesiyle kara yolunda ulaşım aksadı.

İhbar üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
