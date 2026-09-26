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Aydın Söke'de otomobil istasyonun istinat duvarına çarpıp devrildi, 3 kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde Kuşadası-Söke kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarpan otomobil devrildi. Kazada sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

R.U'nun kullandığı 48 ADS 188 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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